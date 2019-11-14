Селена Гомес сделала парную татуировку с лучшей подругой

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Американская актриса и певица Селена Гомес показала в сториз своего инстаграма одинаковые татуировки, сделанные с лучшей подругой и автором песен Джулией Майклз.

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Селена Гомес

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/selenagomez/" target="_blank">selenagomez</a></p>

Певицы сделали парные тату после концерта Майклз, прошедшего в театре Генри Фонды в Лос-Анджелесе в этот понедельник, 11 ноября.

Селена Гомес приехала поддержать подругу и даже исполнила песню Anxiety, над которой они вместе работали.

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