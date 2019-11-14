Red Wings выложила паспортные данные пассажиров в открытый доступ

Система выдаёт весь состав пассажиров рейса вместе с номерами их загранпаспортов и датами рождения.

Авиакомпания Red Wings выложила в открытый доступ на своём сайте весь список пассажиров рейса Москва — Анталья 14 ноября вместе с паспортными данными, сообщает телеканал "360".

При попытке посмотреть забронированный билет на официальном сайте авиакомпании оказалось, что система выдаёт весь состав пассажиров рейса вместе с номерами их загранпаспортов и датами рождения.

Как рассказала одна из пассажирок рейса, данные её семьи, в том числе и несовершеннолетнего ребёнка, оказались в открытом доступе, когда она перед вылетом зашла на сайт авиакомпании.

— Я ввожу свою фамилию и номер билета и любуюсь на всех остальных. Там и мои данные с данными моего ребёнка есть, — сказала она.

Ранее в открытом доступе оказались данные клиентов ВТБ.