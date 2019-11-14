Эрдоган заявил о готовности Турции приобрести ЗРК Patriot у США

"Пора открыть новую страницу в отношениях с Соединёнными Штатами", отметил президент Турции.

Турция готова приобрести у США зенитные ракетные комплексы Patriot, если Вашингтон предоставит выгодные условия. Об этом президент страны Реджеп Эрдоган заявил по итогам переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

— Мы можем преодолеть разногласия вокруг С-400 и F-35. Я сказал президенту (Трампу — прим. Лайфа) о своём желании купить Patriot, если поступит выгодное предложение, — сказал Эрдоган.

По его словам, Турция готова "открыть новую страницу" в отношениях с США.

Напомним, что в июле 2019 года в Турцию начались поставки российских ЗРК С-400, а второй этап поставок завершился 15 сентября. При этом США препятствуют покупке российских систем ПВО Анкарой, аргументируя это тем, что Турция является участником программы по американским истребителям F-35, а их использование вместе с российскими С-400 якобы невозможно.