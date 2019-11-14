Эрдоган заявил о готовности Турции приобрести ЗРК Patriot у США

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Фото © Twitter / Already Happened

"Пора открыть новую страницу в отношениях с Соединёнными Штатами", отметил президент Турции.

Турция готова приобрести у США зенитные ракетные комплексы Patriot, если Вашингтон предоставит выгодные условия. Об этом президент страны Реджеп Эрдоган заявил по итогам переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Мы можем преодолеть разногласия вокруг С-400 и F-35. Я сказал президенту (Трампу — прим. Лайфа) о своём желании купить Patriot, если поступит выгодное предложение, — сказал Эрдоган.

По его словам, Турция готова "открыть новую страницу" в отношениях с США.

Напомним, что в июле 2019 года в Турцию начались поставки российских ЗРК С-400, а второй этап поставок завершился 15 сентября. При этом США препятствуют покупке российских систем ПВО Анкарой, аргументируя это тем, что Турция является участником программы по американским истребителям F-35, а их использование вместе с российскими С-400 якобы невозможно.

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