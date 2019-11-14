В конгрессе США прошли первые слушания по импичменту Трампа

По словам самого американского лидера, он не смотрел "ни одной минуты" состоявшегося заседания.

В конгрессе США в среду, 13 ноября, прошли первые открытые слушания по импичменту американского лидера Дональда Трампа.

Сам глава государства заявил, что не смотрел по телевизору эти слушания, поскольку в это время у него была встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

— Мне сообщают, что это всё было просто смешно. Я не смотрел это, ни минуты не смотрел, так как был с президентом [Турции], для меня это намного важнее. Это мошенничество, такого позволять нельзя, — отметил Трамп.

По его словам, он будет добиваться, чтобы было обнародовано имя автора жалобы, на основании которой и был начат процесс импичмента.

Демократы в конгрессе начали процедуру из-за предположительного давления на президента Украины Владимира Зеленского для проведения расследования против политического оппонента Трампа — бывшего вице-президента страны Джо Байдена. Сам американский лидер заявляет, что призывал Киев лишь бороться с коррупцией.