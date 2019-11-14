Паромную переправу между Сахалином и материком закрыли из-за циклона

Паромная переправа Холмск — Ванино, соединяющая Сахалин с материком (Хабаровский край), была закрыта утром в четверг, 14 ноября, из-за сильного ветра в Татарском проливе, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.
— 14 ноября с 07:00 местного времени (среда 23:00 мск) паромная переправа Ванино — Холмск закрыта, — сказано в сообщении.
Работа паромов восстановится после улучшения погоды.
13 ноября на регион обрушился циклон. Из-за него уже было нарушено воздушное сообщение между севером и югом Сахалина, а также отменён регулярный рейс теплохода до Курильских островов. Объявлено штормовое предупреждение.
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