Паромную переправу между Сахалином и материком закрыли из-за циклона

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Фото © Сергей Красноухов / ТАСС

Ранее из-за непогоды было нарушено воздушное сообщение между северной и южной частями Сахалина.

Паромная переправа Холмск — Ванино, соединяющая Сахалин с материком (Хабаровский край), была закрыта утром в четверг, 14 ноября, из-за сильного ветра в Татарском проливе, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.

14 ноября с 07:00 местного времени (среда 23:00 мск) паромная переправа Ванино — Холмск закрыта, — сказано в сообщении.

Работа паромов восстановится после улучшения погоды.

13 ноября на регион обрушился циклон. Из-за него уже было нарушено воздушное сообщение между севером и югом Сахалина, а также отменён регулярный рейс теплохода до Курильских островов. Объявлено штормовое предупреждение.

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