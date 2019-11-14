Эрдоган вернул Трампу его письмо с призывом "не валять дурака"

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе переговоров в Вашингтоне заявил, что вернул своему американскому коллеге Дональду Трампу его не слишком вежливое письмо.

— Это письмо я вернул уважаемому президенту, — сообщил Эрдоган на совместной пресс-конференции с Трампом.

Ранее Лайф рассказывал, что президент США Дональд Трамп направил своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану письмо с призывом заключить мирный договор с курдами, и при этом в очередной раз пригрозил уничтожить экономику Турции. Также он просил Эрдогана не валять дурака. В свою очередь турецкий лидер пообещал "припомнить" Трампу это послание.