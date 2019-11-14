Китайские СМИ рассказали о "российском кошмаре" для США и НАТО

Авторы обращают внимание на слова американских военных экспертов, которые полагают, что Россия однозначно опередила Запад.

Ввод российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в эксплуатацию в следующем году может стать большой проблемой для военной обороны США и НАТО, пишет китайское издание Sina.

В статье сказано, что ракеты этого типа станут заменой межконтинентальной ракеты Р-36 "Воевода". Дальность полёта "Сармата" составляет 18 тысяч километров, комплекс может включать в себя до 16 ядерных боеголовок. Как считают авторы текста, этого может хватить для того, чтобы уничтожить все объекты на территории размером с Францию или американский штат Техас.

Издание также пишет о разработке российской сверхзвуковой боеголовки "Авангард". Это оружие, отмечают авторы, несёт в себе угрозу, которая способна "заставить Запад пересмотреть свою стратегию обороны и ядерного сдерживания".

Авторы обращают внимание на слова американских военных экспертов, которые полагают, что "Россия однозначно опередила США и НАТО в области гиперзвукового оружия".

Ранее гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин назвал сроки финальной стадии испытаний комплекса "Сармат".