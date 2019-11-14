Семь человек погибли в ДТП с двумя грузовиками и микроавтобусом в Забайкалье

В Забайкальском крае, в Агинском районе на 108-м километре ФАД А 350 Чита — Забайкальск, произошло столкновение трёх автомобилей: двух грузовиков и одного микроавтобуса.

— 14 ноября около семи часов утра (около 1:00 мск) на трассе Чита — Забайкальск в 60 километрах от посёлка Агинское водитель микроавтобуса "Хёндай" допустил наезд на стоящую грузовую машину "Шакман". От удара микроавтобус вылетел на встречку и столкнулся с ЗИЛ-130. В результате шесть человек погибли и трое пострадали, детей среди них нет, — рассказали Лайфу в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Как позднее уточнили источники в экстренных службах, один из пострадавших скончался в больнице. Таким образом, число жертв возросло до семи.

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