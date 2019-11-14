ФСБ рассекретила дело об эстонских палачах в Моглинском концлагере в годы войны

В худших условиях быта находились военнопленные, из 280 прибывших смогли пережить зиму лишь 20.

Управление ФСБ РФ по Псковской области рассекретило часть уголовного дела о преступлениях эстонских карателей во времена Великой Отечественной войны в лагере военнопленных под Псковом в деревне Моглино. Содержание документов публикует РИА "Новости".

Нацистское командование планировало передать часть региона Эстонии после Второй мировой войны, в связи с чем эстонских карателей активно задействовали на оккупированной Псковщине.

В уголовном деле под номером С-17412 содержатся показания трёх карателей, которые орудовали в лагере. Другой свидетель, бывший охранник, приводит подробные детали расправ, в том числе массовых расстрелов, показательных казней и пыток.

В акте от 29 марта 1945 года сказано, что лагерь для военнопленных организовали вскоре после оккупации города и района на территории бывшей погранкомендатуры. В нём находились военные и мирные граждане.

В материалах уголовного дела также раскрывается устройство лагеря. В худших условиях быта находились военнопленные, первая партия которых из почти 300 человек прибыла в лагерь в ноябре 1941 года.

— За зиму 1941–1942 годов от холода и голода в лагере "Моглино" из 280 человек осталось в живых около 20, — сказано в документах.

Показания свидетелей — жителей местных окрестных деревень приводятся в акте 1945 года. Они стали очевидцами расправ и издевательств. Так, одна сельчанка видела избиение заключённых плётками и резиновыми палками. Как ей сказали, они хотели обменять выданное мыло на хлеб. Другой свидетель рассказал о постоянном голоде, холоде и терроре в лагере.

Главный свидетель рассказал, что осенью 1942 года из лагеря вывезли около 170 цыган, стариков, женщин, детей. Всех их расстреляли недалеко от Пскова. Весной 1943 года на четыре автомобиля было погружено около 70 евреев — также стариков, женщин, детей. Их ждала та же участь. Летом 1943 года была расстреляна ещё одна группа цыган из 23 человек. Немного позже из лагеря вывезли ещё около 70 евреев. Со слов свидетеля, их расстреляли немцы.

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