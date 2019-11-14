Доцент-расчленитель предложил родным жертвы "смягчить трагедию" деньгами

Адвокат также добавил, что пытался найти связь с семьёй погибшей девушки, но подчеркнул, что "это дело очень щепетильное".

Бывший преподаватель истории СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, с которой у него завязался роман, выразил желание помочь родным девушки с её похоронами. Об этом журналистам рассказал адвокат мужчины Александр Почуев.

— Понятно, что предстоят похороны, хотели бы тоже... оказать материальную помощь, — приводит его слова RT.

Он отметил, что его подзащитный своим жестом не собирается "откупаться", а надеется лишь "смягчить трагедию". Почуев также добавил, что пытался найти связь с родственниками погибшей девушки, но подчеркнул, что "это дело очень щепетильное".

Ранее Лайф сообщал, что Олег Соколов "сквозь слёзы, сожалея о содеянном", признался в убийстве своей аспирантки.

СМИ: Доцент-расчленитель убил аспирантку, пока она спала