Убийцам и насильникам могут запретить работать водителями

Минтранс РФ предлагает запретить осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления управлять автобусами, троллейбусами, трамваями и такси, следует из проекта ведомства.
Документ, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, предлагает запретить управлять транспортными средствами для перевозки пассажиров тем лицам, которые имеют непогашенную или неснятую судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Запрет предлагают установить в случае совершения преступлений по статьям "Убийство", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Истязание", "Изнасилование".
Также под запрет попадают осужденные по статьям "Развратные действия" в случае, если указанные преступления признаны тяжкими или особо тяжкими, "Террористический акт", и другие.
Однако запрет не будет распространяться на тех, кто получил условную судимость.
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