Убийцам и насильникам могут запретить работать водителями

Однако ограничения не будут распространяться на тех, кто получил условную судимость.

Минтранс РФ предлагает запретить осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления управлять автобусами, троллейбусами, трамваями и такси, следует из проекта ведомства.

Документ, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, предлагает запретить управлять транспортными средствами для перевозки пассажиров тем лицам, которые имеют непогашенную или неснятую судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Запрет предлагают установить в случае совершения преступлений по статьям "Убийство", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Истязание", "Изнасилование".

Также под запрет попадают осужденные по статьям "Развратные действия" в случае, если указанные преступления признаны тяжкими или особо тяжкими, "Террористический акт", и другие.

Однако запрет не будет распространяться на тех, кто получил условную судимость.