Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Злоумышленники используют систему card2card, позволяющую отправить деньги по номеру виртуального "пластика".

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, придумали новый способ обналичивания украденных средств. Об этом пишут "Известия".

Отмечается, что в 80% случаев аферисты переводят средства на виртуальный "пластик" онлайн-кошельков. При этом они используют систему card2card (сервис перечислений с карты на карту разных банков), позволяющую отправить деньги по номеру "пластика".

Алгоритм кражи таков: человек вбивает данные карты, с которой хочет снять средства, и сведения "виртуального пластика", на который хочет их отправить. Затем потерпевшему приходит СМС с кодом подтверждения. Под видом сотрудников службы безопасности банка злоумышленники просят сообщить этот код. В итоге деньги оказываются на виртуальной карте типа "Яндекс.Деньги", QIWI или Webmoney.

По данным издания, если в 2018 году одна из региональных кредитных организаций не фиксировала ни одного случая кражи денег посредством сard2сard, то в 2019-м это происходит до четырёх раз в месяц.

Популярность виртуальных карт для вывода денег объяснима простотой их покупки на подставных лиц и меньшей защитой, нежели у банковских. Эксперты полагают, что так преступники заметают следы и усложняют возврат средств.