Якутский чиновник получал жильё благодаря "мёртвым душам"

Против него возбудили уголовное дело по статье "Служебный подлог", то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.

Муниципальный служащий в посёлке Сангар Якутии использовал имена умерших родственников для заключения фиктивных договоров на получение жилья, сообщается на сайте прокуратуры республики.

Как удалось установить следствию, между администрацией муниципального образования "Посёлок Сангар" и двумя гражданами были заключены договоры социального найма жилых помещений.

— Договоры заключены фиктивно, при их заключении муниципальным служащим использованы данные умерших граждан для незаконного заселения в жилые помещения муниципального фонда своих близких родственников, — сказано в сообщении.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 292 УК РФ "Служебный подлог", то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений. Ему грозит тюремное заключение сроком до двух лет.

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