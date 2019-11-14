Американские СМИ назвали слабое место США в случае войны с Россией

Для эффективной подготовки экипажам истребителя-бомбардировщика F/A-18 надо запускать больше боевых ракет в ходе учений.

Пилотам ВМС США недестаёт навыков, чтобы одержать победу над российскими и китайскими оппонентами в бою. Об этом пишет National Interest со ссылкой на слова морского офицера Грэма Скарбро.

По мнению американского военнослужащего, для эффективной подготовки к высокотехнологичному бою экипажам истребителя-бомбардировщика F/A-18 надо запускать больше боевых ракет в ходе учений, так как имитация ракетного обстрела не может заменить реальный боевой опыт.

— Нынешние эскадрильи истребителей ВМС редко запускают ракеты класса "воздух-воздух", а учебные параметры боевой цели чересчур фрагментированы между классами "воздух-воздух", "воздух-земля" и прочими, — указывает эксперт.

Скарбро полагает, что в случае военного конфликта с Россией или Китаем такие недостатки приведут к боевым потерям. По мнению специалиста, чтобы избежать этого, нужно изменить ситуацию в мирное время.