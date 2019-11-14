Врач объяснил опасность поздних ужинов для женщин

У всех испытуемых наблюдалась устойчивая тенденция к ухудшению состояния здоровья.

Исследователи из Колумбийского университета на протяжении года следили за питанием и состоянием 112 женщин и пришли к выводу, что поздние ужины способны нанести серьёзный удар не только по фигуре, но и по сердечно-сосудистой системе. Об этом сообщает MedicalXpress.

Озвученные на конференции Американской кардиологической ассоциации в Филадельфии результаты исследования показали, что те из участниц эксперимента, кто потреблял большую часть ежедневных калорий после 6 вечера, имели отчётливые тенденции к ухудшению работы сердца: более высокое давление, больший индекс массы тела, ухудшение анализов на сахар.

— Наш метаболизм, циркадные ритмы, уровень кортизола и инсулина устроены таким образом, что просто не способны справиться с нагрузкой от вечерних ужинов, — сказала кардиолог Эвелина Грейвер.

По её словам, и без того осложнённый вечерний процесс переваривания пищи усугубляется тем, что человек в вечернее время не так активен и все полученные за поздним ужином калории никуда не тратятся.

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