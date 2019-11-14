Туск назвал Россию "стратегической проблемой" Евросоюза

Председатель Европейского совета Дональд Туск в ходе выступления в Колледже Европы в Брюгге 13 ноября заявил, что все пять лет работы на своём посту убеждал лидеров стран Европейского союза в том, что Российская Федерация является "стратегической проблемой" сообщества.

— Я был вынужден почти каждую неделю напоминать публично, что Россия для нас — это не стратегический партнёр, а стратегическая проблема. Меня даже прозвали маньяком за то, что я был настолько сосредоточен на этой теме, — цитирует Туска ТАСС.

В августе Туск заявил, что количество причин не приглашать РФ в G7 только увеличивается, и поэтому будет лучше позвать вместо неё Украину.