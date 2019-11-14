"Ты что, бессмертный?" Лайфу стали известны подробности бойни в Благовещенске

Предположительно, стрелок вёл огонь из помпового многозарядного ружья "Винчестер".

В момент, когда стрелок зашёл в кабинет в Колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, все спрятались под парты. Об этом Лайфу рассказал очевидец инцидента.

Один из студентов не испугался стрелка и встал, на что в ответ услышал: "Ты что, бессмертный? Давай проверим". После этого нападавший выстрелил в молодого человека, тот скончался на месте. Затем стрелок вышел из аудитории и открыл огонь по всем, кого увидел.

Как Лайфу рассказал источник в экстренных службах, в это время выстрелы услышали другие студенты. Они выбежали на улицу и позвали на помощь сотрудников ГИБДД, оказавшихся поблизости. Полицейские вступили в перестрелку с нападавшим. В результате молодой человек покончил жизнь самоубийством.

В туалете колледжа нашли рюкзак, в котором была коробка с патронами. Предположительно, стрелок вёл огонь из помпового многозарядного ружья "Винчестер". Возле здания колледжа с работающим двигателем остался стоять его автомобиль серебристого цвета.

Напомним, в результате происшествия погиб по меньшей мере один человек, ещё трое пострадали. Лайф публиковал кадры с места трагедии.