Разработчики показали сервис, определяющий биологический возраст человека

При существенной разнице между хронологическим и биологическим возрастом необходимо пройти медицинское обследование.

Разработчики онлайн-сервиса "Калькулятор возраста" предложили пользователям Сети узнать свой биологический возраст и степень изношенности организма, пишет газета "Известия".

Для того чтобы получить информацию, пользователю необходимо внести несколько показателей из общего анализа крови и общедоступных биохимических маркеров. В будущем такая программа может помочь в диагностике болезней старости, отмечает издание.

При существенной разнице между хронологическим и биологическим возрастом необходимо пройти обследование для выявления вероятных патологий.

Сервис был разработан учёными Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского под руководством европейского геронтолога Клаудио Франчески. Сервис обещают запустить в скором времени, однако пока что он может рассматриваться только как справочный материал или в качестве развлечения, поясняют разработчики.