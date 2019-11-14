Колумбия признала сенатора Аньес врио президента Боливии

Правительство Колумбии признало боливийского сенатора Жанин Аньес исполняющей обязанности президента страны. Об этом пишет колумбийский МИД в своём твиттере.

— От имени Правительства Колумбии МИД признаёт Жанин Аньес в качестве временного президента Боливии и поддерживает её планы скорейшего проведения прозрачных, свободных и открытых для международных наблюдателей выборов, — отмечается в заявлении.

Экс-президент Боливии Эво Моралес подал в отставку 10 ноября из-за массовых протестов, связанных с его переизбранием на очередной президентский срок. 12 ноября он прилетел в Мексику, где ему предоставили убежище. После этого второй вице-спикер палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес заявила, что берёт на себя обязанности президента.