Депутат Рады обвинил партию Зеленского в "продаже Украины на глазах у всех"

По словам парламентария, дальше ситуация лишь усугубится, ведь нынешняя власть почувствовала свою безнаказанность.

Президентская партия "Слуга народа" пользуется доминирующим положением в Верховной раде и приняла законопроект, согласно которому Украина была "продана на глазах у всех", об этом заявил депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

— На глазах у всех сегодня была продана Украина. Если мы дальше будем молчать, то такое дальше будет с нашими домами и всем вокруг. Людям нужно делать выводы, мобилизоваться, ни в коем случае не паниковать, выходить на улицы и выражать своё мнение. Они продают Украину, издеваясь над нами , — сказал Рабинович в интервью телеканалу NewsOne.

По его словам, в будущем подобных ситуаций в стране не убавится, ведь вся Верховная рада контролируется "Слугой народа", что фактически позволяет партии принимать решения в одностороннем порядке.

— Все комитеты находятся под контролем "слуг народа". Они могут голосовать, как сегодня, за продажу земли, а потом за продажу наших детей и кладбищ. Они увидели безнаказанность, — заявил он.

Рабинович отмечает, что ранее самый главный "слуга народа", президент Украины Владимир Зеленский, обещал, что перед вынесением данного законопроекта на голосование депутатов вопрос о продаже земли иностранцам будет вынесен на референдум, однако этого так и не произошло.

Украинцы пытались опротестовать законодательную инициативу, устроив акцию протеста у здания парламента, куда принесли мёртвую свинью в гробу.