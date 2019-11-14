В МВД назвали предварительную причину стрельбы в колледже Благовещенска

Мэр города Валентина Калита собирает экстренную комиссию по мерам безопасности в образовательных учреждениях.

Предварительной причиной стрельбы в колледже Благовещенска стал конфликт между студентами, сообщает УМВД РФ по Амурской области.

Получив сообщение о стрельбе в колледже, полицейские прибыли в учебное заведение. До них в перестрелку с нападавшим вступили инспекторы ДПС.

— Когда инспекторы поднялись на второй этаж учебного заведения, увидели гражданина с оружием. Он произвёл выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь, — пояснили в МВД.

На месте происшествия полиция обнаружила тела двух молодых людей, один из них — стрелок Д.И. Засорин.

На месте стрельбы ведёт работу следственно-оперативная группа, сотрудники правоохранительных органов не пострадали. Двум раненым студентам оказывается медицинская помощь.

Как сообщает ТАСС, мэр Благовещенска Валентина Калита собирает экстренную комиссию по мерам безопасности в образовательных учреждениях города. Сейчас полиция оцепила квартал, где произошло ЧП, сообщил глава города.

Утром 14 ноября в Колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске один из студентов открыл стрельбу по своим сокурсникам. Два человека, включая стрелка, погибли, трое получили ранения. Лайф рассказал подробности бойни в колледже.