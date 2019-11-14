Под Волгоградом задержали "кредиторов", укравших более 300 млн рублей у клиентов

По данным полиции, всего к преступной схеме может быть причастно ещё до 14 человек, в том числе сотрудники банков.

В Волгоградской области был задержан лидер и активный участник преступной группы, которая занималась помощью в получении кредитов, оставляя большую часть денег себе. Ущерб от действий мошенников оценивается в 300 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Злоумышленники оформляли кредиты в размере от одного до трёх миллионов рублей на жителей Волгоградской области, а также Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Незначительную часть денежных средств они отдавали заёмщику, а остальную забирали себе, — приводит её слова ТАСС.

Она уточнила, что после оформления кредита злоумышленники создавали видимость погашения взятых займов, правда, за счёт уже новых клиентов. Спустя пару-тройку месяцев платежи прекращались совсем, а на присвоенные деньги мошенники покупали недвижимость, элитные автомобили.

Всего жертвами преступников стали более 600 человек, а общая сумма ущерба превысила 300 миллионов рублей. Во время обысков на местах жительства и работы фигурантов дела были изъяты кредитные договоры, банковские карты, сотовые телефоны, документация и электронные носители информации.

Подозреваемым назначена мера пресечения в виде обязательства о явке, против них было возбуждено уголовное дело за покушение на преступление и мошенничество. По данным правоохранителей, к схеме может быть причастно ещё около 14 человек, не исключено, что среди них есть банковские работники.

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