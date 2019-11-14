В хабаровской школе умер пятиклассник

11-летний мальчик утром пришёл на учёбу, ещё до начала занятий почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Прокуратура разбирается в обстоятельствах смерти ребёнка в одной из школ города Хабаровска, начата проверка. Об этом информирует прокуратура края.

В местных СМИ и соцсетях распространяются сведения о гибели пятиклассника в здании школы. У ребёнка ухудшилось самочувствие, и помочь ему никто не смог.

— Краевой прокуратурой организована проверка в связи со смертью 14 ноября в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 58 города Хабаровска". В настоящее время выясняются причины и обстоятельства случившегося", — отмечают в ведомстве.

В ходе проверки прокуроры оценят работу органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, проверят соблюдение условий пребывания детей в учреждении, а также своевременность оказания медпомощи ребёнку.

Следственное управление Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской АО возбудило уголовное дело по данному факту по статье "Причинение смерти по неосторожности".

По предварительным данным следователей, 11-летний мальчик утром пришёл в школу, ещё до начала занятий почувствовал себя плохо и потерял сознание. Несмотря на все меры, проведённые прибывшей бригадой скорой помощи, мальчик умер.

На месте работает следственно-оперативная группа, допрашиваются свидетели и педагоги, изымаются необходимые документы.