СМИ: Над устроившим стрельбу в колледже Благовещенска издевались сокурсники

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Стрелок Данил Засорин. Фото © Соцсети

В результате инцидента погибли двое, включая стрелка. Ещё три человека доставлены в больницу.

Над устроившим стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенска студентом издевались. Об этом рассказал молодой человек, учащийся в соседнем аграрном колледже. Также он заявил, что огонь был открыт ещё на улице.

В группе его гнобили... Перестрелку он начал на улице, цитирует РИА "Новости" студента.

После того как в аграрном колледже услышали звуки выстрелов, всех студентов эвакуировали.

Напомним, что стрельба в благовещенском колледже произошла утром 14 ноября. Два человека, включая стрелка, погибли, трое (17, 19 и 20 лет) получили ранения, Лайф рассказывал об их состоянии и публиковал подробности инцидента. В УМВД РФ по Амурской области уже назвали предварительную причину трагедии. СКР возбудил уголовное дело.

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