Власти Амурской области рассказали об охране колледжа, где произошла стрельба

Отмечается, что жалоб от студентов и преподавателей в Министерство образования не поступало.

Благовещенский строительный колледж, где устроил стрельбу один из учеников, был подключён к системе охраны — на начало учебного года она была исправна. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Амурской области.

— Жалоб от студентов и преподавателей колледжа в Минобразования области не поступало, — говорится в сообщении.

Утром 14 ноября студент колледжа из Благовещенска пришёл на учёбу с ружьём, прошёл мимо охранника, выгнал из класса преподавателя и открыл огонь по ученикам. Два человека, включая самого стрелка, погибли, ещё трое (17, 19 и 20 лет) были ранены. Лайф рассказывал об их состоянии и публиковал подробности инцидента. В УМВД РФ по Амурской области уже назвали предварительную причину трагедии. СКР возбудил уголовное дело.