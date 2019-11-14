Власти окажут помощь родным погибших и пострадавших при стрельбе в Благовещенске

Власти Амурской области окажут необходимую помощь родным пострадавших и погибших при стрельбе в благовещенском колледже. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов.

— Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. Им мы окажем всю необходимую помощь, — написал он в "Инстаграме".

Губернатор также пообещал разобраться в случившемся и выяснить, как подобное могло произойти в общеобразовательном учреждении.

Напомним, стрельба в благовещенском колледже произошла утром 14 ноября. Два человека, включая стрелка, погибли, трое (17, 19 и 20 лет) получили ранения, Лайф рассказывал об их состоянии. В УМВД РФ по Амурской области уже назвали предварительную причину трагедии. СКР возбудил уголовное дело.