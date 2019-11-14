Беспилотники задействованы в поисках пропавшей в Крыму 5-летней девочки

Волонтёрам нужны пальчиковые батарейки, скотч, распечатанные ориентировки и добровольцы, готовые принять участие в поисках.

В поисках пятилетней Даши Пилипенко, пропавшей на севере Крыма, задействованы беспилотники. Об этом сообщает ТАСС.

— Прибыли беспилотная авиация и ребята из Краснодарского края. Пока планируется два квадрокоптера к запуску, — говорится в сообщении.

Представитель поисково-спасательнго отряда "Liza Alert Крым" рассказал журналистам, что сейчас на полуостров направляются также добровольцы из других регионов — Ставропольского края и Ростовской области.

Она отметила, что волонтёрам требуются пальчиковые батарейки, скотч, распечатанные ориентировки и ещё добровольцы.

Ранее Лайф сообщал, что о пропаже заявил отец девочки. По его словам, он закрыл ребёнка в доме и уехал по делам, а когда вернулся — дверь была открыта, а Даши дома не было.

Любую информацию о возможном местонахождении пятилетней Даши просят сообщить по телефонам: +7 36-52 50-07-50; +7 978 909-11-11, +7 36-52 50-07-51, +7 36-52 66-75-88, +7 36-553 77-0-70 (д/ч), +7 978 086-69-09 или на линию "Ребёнок в опасности" 123.