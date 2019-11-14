Китай испытал космический аппарат для посадки на Марс

В Китае успешно завершились испытания космического аппарата, предназначенного для посадки на поверхность Марса. Об этом сообщает ТАСС.
— Испытание прошло успешно, — говорится в сообщении.
Для испытаний специалисты Китайского национального космического управления (CNSA) построили специальную площадку. Там создали симуляцию снижения аппарата со скоростью, которая соответствует гравитации Красной планеты. Высота маневров составила 70 метров.
Ранее стало известно, что КНР намерена направить на Марс свой первый космический аппарат, который, по замыслу создателей, привезёт через 10 лет на Землю образцы с Красной планеты.
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