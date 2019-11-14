В больнице рассказали Лайфу о состоянии раненных при стрельбе в колледже

Пострадавших уже прооперировали. Один из них находится в тяжелом состоянии, сейчас он в реанимации.

В Амурской областной детской клинической больнице рассказали Лайфу о состоянии пострадавших при стрельбе в местном колледже. Сейчас в медучреждении находится двое студентов.

— Доставили с диагнозом огнестрельные ранения. у одного ранения в шею, заднюю часть головы, затылочную область, левое надплечье, у второго — таза, — пояснил руководитель центра политравмы Амурской областной детской клинической больницы Владимир Дудкин.

Пострадавшие уже прооперированы. Состояние одного из них оценивается как тяжелое: он в реанимации. У второго — средняя степень тяжести — он в отделении.

Кроме того, в Благовещенской городской клинической больнице рассказали о состоянии третьего раненого. Речь идет о 20-летнем молодом человеке с множественными огнестрельными ранениями. Его только что закончили оперировать.

Напомним, стрельба в благовещенском колледже произошла утром 14 ноября. Два человека, включая стрелка, погибли, трое (17, 19 и 20 лет) получили ранения В УМВД РФ по Амурской области уже назвали предварительную причину трагедии. СКР возбудил уголовное дело.