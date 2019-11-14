"Если хотите жить — бегите". В колледже рассказали о последних словах стрелка

Студентка отметила, что ни она сама, ни её друзья Засорина не знали и увидели его впервые.

Ворвавшись в одну из аудиторий, вооружённый Даниил Засорин приказал всем спрятаться под парты, а затем начал стрелять. Об этом Лайфу рассказала одна из учащихся Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

— Выстрелы попали в двух моих одногруппников. Он спросил одного мальчика: "Ты не боишься меня?" И выстрелил. Мы сидели под партами, а он сказал: "Если вы хотите жить — бегите", — рассказала девушка.

Студентка отметила, что ни она сама, ни её друзья Засорина не знали и увидели его впервые.

Напомним, стрельба в благовещенском колледже произошла утром 14 ноября. Два человека, включая стрелка, погибли, три (17, 19 и 20 лет) получили ранения. В УМВД РФ по Амурской области уже назвали предварительную причину трагедии. СКР возбудил уголовное дело. Ранее Лайф публиковал характеристику стрелка, которым оказался Даниил Засорин.