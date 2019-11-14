СК назвал причину крушения Boeing в Казани в 2013 году

По данным следствия, командир воздушного судна Рустем Салихов был допущен к полётам на основании поддельных документов.

СК РФ завершил расследование уголовного дела об авиакатастрофе Boeing 737-500 в 2013 году в аэропорту в Казани, в которой погибло 50 человек.

— Установлено, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. По данным следствия, Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов, — говорится в сообщении ведомства.

В отношении командира и второго пилота уголовное дело прекращено в связи с их смертью. Обвинение предъявлено замгендиректора ОАО "Авиакомпания "Татарстан" Валерию Портнову, шеф-пилоту авиакомпании Виктору Фомину и руководителю Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкату Умарову.

— Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, — добавили в СК.

Напомним, в ноябре 2013 года пассажирский Boeing разбился при заходе на посадку в аэропорту Казани, в результате чего погибло 50 человек. Позднее стало известно, что воздушное судно не осматривали перед взлётом, а экипаж не прошёл обязательного предполётного медицинского освидетельствования.