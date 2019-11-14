В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

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Фото © Pixabay

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна. Тело 40-летнего главы Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций обнаружили во дворе дома на Нахимовском проспекте рядом с его внедорожником "инфинити". Об убийстве спортсмена сообщает Mash.

<p>Фото © Союз армян России</p>

В свою очередь источник Лайфа в правоохранительных органах сообщил, что Боляна убили выстрелом в голову. Он скончался на месте.

В 2004 году Болян переехал в Россию, где и завершил свою карьеру.

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