Эксперт рассказала, как мёд влияет на развитие диабета

Этот продукт оказался не полезнее сахара и в некоторых случаях может даже усугубить ситуацию.

Курение, малоподвижный образ жизни и употребление большого количества сладкого, в том числе заменителей сахара, могут стать причинами развития диабета II типа, рассказала РИА "Новости" эксперт по диабету Всемирной организации здравоохранения Гойка Роглич.

— Нездоровая диета и недостаток активности являются основными факторами риска. Есть и другие, но свидетельства в отношении них не такие сильные. К примеру, таким фактором может стать курение, — поделилась эксперт.

Роглич также добавила, что к факторам риска относятся заменители сахара. По её словам, замена сахара мёдом ни на что не влияет, так как метаболический эффект у них одинаковый.

На сегодняшний день в мире насчитывается около 420 миллионов диабетиков. Учёные разрабатывают новые, более доступные лекарства, чтобы облегчить жизнь больным. Роглич выражает надежду, что диабет будет побеждён в ближайшем будущем благодаря использованию стволовых клеток.

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