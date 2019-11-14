Власти Приамурья возьмут на себя расходы на похороны погибших в колледже

Детали и дата похорон к настоящему времени не обсуждались. Данная информация будет оглашена позднее.

Власти Приамурья возьмут на себя расходы на похороны погибших во время стрельбы в колледже Благовещенска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя правительства региона.

— Было решено, что мы эти расходы берём на себя, — цитирует агентство собеседника.

При этом, как отметили в правительстве региона, дата похорон и детали церемонии на данный момент ещё не обсуждались, поскольку следственные действия со стороны стражей порядка прекращены не были.

Напомним, утром 14 ноября студент колледжа из Благовещенска пришёл на учёбу с ружьём, прошёл мимо охранника, выгнал из класса преподавателя и открыл огонь по ученикам.

Согласно последним данным, жертвами трагедии стали два человека, включая самого стрелка. Ещё трое (17, 19 и 20 лет) пострадали, двоих уже прооперировали. Состояние одного из раненых оценивается как тяжёлое — он в реанимации.

В УМВД РФ по Амурской области уже назвали предварительную причину трагедии. СКР возбудил уголовное дело.