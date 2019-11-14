Однокурсники "благовещенского стрелка" считают, что он мстил за девушку

Студент благовещенского колледжа Даниил Засорин взялся за оружие после того, как в одном из помещений образовательного учреждения надругались над его девушкой. Об этом сообщает Mash со ссылкой на правоохранительные органы.

Сверстники Засорина заявили, что он якобы пришёл в ярость после того, как узнал о произошедшем, и целился в тех, кого считал причастными. При этом, по данным телеграм-канала, заявления от девушки не поступало.

Сейчас эту информацию проверяют следователи.

Напомним, стрельба в благовещенском колледже произошла утром 14 ноября. Два человека, включая стрелка, погибли, три студента (17, 19 и 20 лет) получили ранения. В УМВД РФ по Амурской области уже назвали предварительную причину трагедии. СКР возбудил уголовное дело. Ранее Лайф публиковал характеристику стрелка, которым оказался Даниил Засорин.