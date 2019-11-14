Зарплатные ожидания россиян оказались более скромными, чем у мигрантов

При анализе были учтены линейные позиции по таким профессиям, как кассир, грузчик, водитель и т.д.

Россияне, претендующие на линейную вакансию, запрашивают заработную плату на 6% меньше, чем трудовые мигранты. При этом наибольший разрыв в зарплатных ожиданиях зафиксирован на должность водителя (14%). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса по поиску работы Worki.

В результатах исследования говорится, что конкуренция на рынке привела к тому, что россияне стали запрашивать меньшую зарплату на линейные позиции по сравнению с трудовыми мигрантами.

— Самая большая разница в зарплатных ожиданиях оказалась у водителей (14%) — мигранты запрашивают в среднем по России 54,5 тысячи рублей, тогда как россияне всего 47 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

И наоборот, наиболее низкая разница в зарплатах (2,4%) зафиксирована на должностях продавца и администратора: россияне рассчитывают получать 25 тысяч рублей, а мигранты — 25,5 тысячи рублей.

Исследование проводилось в октябре — ноябре 2019 года на основании 1,7 млн откликов на такие линейные вакансии, как кассир, продавец, администратор, водитель, уборщик, официант, курьер и грузчик.

Ранее Лайф писал, что треть россиян не согласится на снижение зарплаты при трудоустройстве.