Путин рассказал о роли культуры в укреплении связей между странами

Президент России также поприветствовал всех участников международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума и отметил роль культуры в укреплении связей между странами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— Культура играет огромную роль в развитии современного мира, в укреплении связей между государствами. И вместе с тем позволяет сохранять самобытность каждого народа, передаёт из поколения в поколение базовые ценности и нравственные ориентиры. Мы искренне дорожим уникальным культурным и духовным достоянием России, богатым опытом взаимодействия разных традиций, языков, обычаев, — говорится в телеграмме президента.

Путин также отметил, что тема форума — "Культурные коды в условиях глобализации" — является актуальной и востребованной.

— Уверен, что работа форума и его решения будут способствовать наращиванию международного сотрудничества, запуску новых совместных проектов и инициатив в гуманитарной сфере, — добавил лидер.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин принял участие в деловом совете стран БРИКС, который проходил в столице Бразилии. Лайф вёл прямую трансляцию выступления лидера.