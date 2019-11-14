Милонов предложил судить Панина за жестокое обращение с дочерью

Политик подчеркнул, что ни одна страна в мире не допускает такого обращения с детьми.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал скандальное видео с участием актёра Алексея Панина и его дочери. Политик предложил начать уголовное преследование актёра за жестокое обращение с дочерью, сообщает агентство городских новостей "Москва".

— Его надо подвергнуть уголовному преследованию за жестокое обращение с людьми и подобного рода поведение и выходку, если будет доказана его вина, — заявил парламентарий.

Милонов добавил, что ни в одной стране мира это не будет считаться политической репрессией, так как ни одна страна не допустит такого обращения с детьми.

Напомним, ранее актёр Алексей Панин разместил на своей странице в "Инстаграме" ролик, на котором привязал свою дочь ремнём к батарее. По словам Панина, девочка была наказана за беспорядок в квартире. Позже общественники призвали соцслужбы отреагировать на скандальное видео.