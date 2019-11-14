Россия перебросила "Панцирь-С" на север Сирии для защиты вертолётов ВКС

В аэропорт Камышлы на севере Сирии перебросили несколько вертолётов ВКС РФ с российской авиабазы Хмеймим. Для их защиты на аэродроме разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Об этом сообщает "Звезда".

— Момент исторический — с этого дня в аэропорту города Камышлы будет постоянно действовать наша авиационная группировка. С земли вертолёты прикрывает система ПВО "Панцирь", — говорится в сюжете, опубликованном на сайте телеканала.

Место посадки вертолётов оцепили российские военные полицейские.

Как уже сообщал Лайф, 1 ноября Россия и Турция начали совместное патрулирование границы с Сирией.