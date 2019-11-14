В Минске объяснили отказ от размещения российской базы ВВС

Белоруссия приняла решение о покупке истребителей Су-30СМ вместо размещения российской авиабазы на своей территории, сообщил госсекретарь Совета безопасности страны Станислав Зась в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он отметил, что изначально Минск обратился к Москве с просьбой помочь решить "сложный и затратный" вопрос о приобретении Су-30СМ.

— Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы РФ. Но это не одно и то же: размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации, — отметил он.

Зась добавил, что его страна решила полагаться на собственные возможности.

Отмечается, что первая пара из 12 запланированных к поставке боевых истребителей Су-30СМ прибыла в страну 13 ноября.

Ранее глава МИД Белоруссии назвал бессмысленным размещение военных баз РФ в стране.