Украинский Vogue показал съёмку с женой Зеленского — видео

Для проекта первая леди примерила стильные вещи от модных домов Prada, Celine и Lemaire.

Украинская редакция модного журнала Vogue опубликовала видеозапись съёмочного процесса с первой леди страны Еленой Зеленской.

— Фотосессия с участием международной съёмочной группы воплотилась в широкоформатную журнальную историю, в которой героиня (Елена Зеленская. — Прим. Лайфа) рассказывает о жизни в новом статусе, о новых обязанностях и возможностях, а также о моде как инструменте культурной дипломатии, — говорится в сообщении.

Напомним, первая леди Украины снялась для обложки декабрьского номера украинского Vogue. В проекте принял участие голландский фотограф Пол Белаарт, который ранее работал с такими знаменитостями, как Даутцен Крус, Алессандра Амбросио и Кайли Миноуг.

На нескольких снимках супруга президента Украины Владимира Зеленского позирует одна. Ещё на одном кадре женщина сфотографировалась вместе с мужем и детьми. Таким образом, декабрьский выпуск украинского Vogue будет представлен с тремя разными обложками: на первой изображён строгий официальный портрет Елены, на другой первая леди Украины запечатлена со своей семьёй, а на третьей можно увидеть просто красивую и обаятельную женщину.

Ранее эксперты раскритиковали один из образов супруги президента Украины Елены Зеленской, в котором она вышла в свет во время первого официального визита в Европу.