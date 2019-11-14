Лайф публикует видео с места убийства чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

На кадры попал и автомобиль, который не пропускал скорую, где находился 40-летний спортсмен.

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места убийства чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна. На кадрах виден внедорожник "Инфинити", рядом с которым лежит тело 40-летнего спортсмена.

Примечательно, что на видео попала машина, которая не пропускала скорую. Спецавтомобиль с мигалками и сиреной пытался покинуть место ЧП, однако ему мешал транспорт, который въехал во двор и слишком долго сдавал назад.

По данным Лайфа, Боляна убили выстрелом в голову накануне вечером на Нахимовском проспекте.