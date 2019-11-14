Из "Симпсонов" вырезали эпизод с Майклом Джексоном

В СМИ считают, что это связано с обвинениями Джексона в педофилии после премьеры документального фильма о певце.

Пользователи нового стримингового сервиса Disney+ не смогли найти один из эпизодов мультсериала "Симпсоны" — тот, в котором персонажа озвучивал Майкл Джексон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Речь идёт о первом эпизоде третьего сезона, который вышел в эфир в сентябре 1991 года. Сценарий к нему был написан специально для короля поп-музыки.

СМИ связывают цензуру с обвинениями певца в педофилии после премьеры документального фильма "Покидая Неверлэнд", однако компания Disney пока никак не прокомментировала отсутствие серии в библиотеке новой платформы.

Ранее эпизод "Совершенно безумный папа" был исключён из эфира американских телеканалов и стриминговых сервисов. Продюсер "Симпсонов" согласился с таким решением, заявив, что певец мог использовать мультсериал для совращения детей.