"Правда глаза колет". В ОП оценили возбуждение против Соловьёва дел на Украине

Глава комиссии выразил мнение, что Киев не решает проблемы на территории страны, а "пытается сместить повестку".

Возбуждение на Украине двух уголовных дел против российского телеведущего Владимира Соловьёва — жест, свидетельствующий о попытке властей Незалежной сделать политическую ситуацию в стране запрещённой темой. Об этом заявил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По его словам, ни для кого не секрет, что права журналистов на Украине не уважают, однако теперь власти страны пытаются "взяться" за российских журналистов, хотя у них нет таких полномочий.

— В условиях такого беспрецедентного давления властей уже не только украинские журналисты не могут давать объективную картину событий на Украине, но, видимо, для всего мира политическая ситуация этой страны должна стать табу, запрещённой темой, — написал он в своём телеграм-канале.

Малькевич отметил, что считает ситуацию с возбуждением уголовных дел нелепой. Он выразил мнение, что Киев не решает проблемы на территории страны, а "пытается сместить повестку".

Вместе с тем председатель комиссии ОП напомнил, что за десять месяцев 2019 года на Украине пострадали 208 журналистов, при этом в 147 случаях речь шла о физической агрессии. Он посетовал, что органы правопорядка Незалежной оставляют эти инциденты без внимания.

— Правда глаза колет, вот и пытаются метать свои "громы и молнии" в адрес ведущего российского журналиста, — подытожил он.

Ранее стало известно, что на Украине возбудили два уголовных дела против Соловьёва. В СЖР заявили, что этот жест сложно объяснить какой-либо логикой.