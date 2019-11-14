СКР показал кадры с места стрельбы в благовещенском колледже

Следственный комитет РФ опубликовал видео из аудитории благовещенского колледжа, где Даниил Засорин устроил стрельбу. На кадрах на месте ЧП видны следы крови — работают сотрудники СКР.

Напомним, утром 14 ноября студент колледжа из Благовещенска пришёл на учёбу с ружьём, прошёл мимо охранника, выгнал из класса преподавателя и открыл огонь по ученикам.

Согласно последним данным, жертвами трагедии стали два человека, включая самого стрелка. Ещё трое (17, 19 и 20 лет) пострадали.