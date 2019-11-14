Задержан бизнесмен, похитивший 5 млн у волейболистки паралимпийской сборной

Мужчина обещал изготовить для девушки протезы ног, но в итоге просто похитил деньги.

Следователи задержали предпринимателя Валерия Перевозникова, который пообещал волейболистке паралимпийской сборной России протезы, но в итоге обманул её на пять миллионов рублей. Об этом сообщили в СКР.

— Перевозников задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2017 года Перевозников предложил волейболистке Елизавете Кунстман изготовить протезы ног, для чего девушка взяла кредит в пять миллионов рублей. Мошенник по телефону сообщил, что деньги были перечислены на его расчётный счёт, и пообещал предоставить справку, когда спортсменка с матерью приедет на протезирование. Через неделю после этого разговора он пропал. Протезы девушка так и не получила.

Бизнесмену было предъявлено обвинение по статье "Мошенничестве в особо крупном размере".