В Москве пойдёт под суд репетитор, избивавший ученицу за плохую игру на пианино

Молодой человек признался, что наносил ребёнку побои в "воспитательных и учебных целях".

В Москве будут судить репетитора по музыке, который избивал восьмилетнюю ученицу, сообщает СК РФ.

По данным следствия, 23-летний учитель дважды в неделю преподавал девочке игру на фортепиано. Как рассказал обвиняемый, "в целях воспитания" он применял физическую силу в отношении ребёнка.

— В один из уроков музыки репетитор неоднократно нанёс ей побои и применил физическую силу. Своими противоправными действиями преподаватель причинил девочке физические и нравственные страдания, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Расследование уголовного дела по статье "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего" завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.