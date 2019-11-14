Motorola анонсировала легендарную раскладушку Razr, которая угрожает Galaxy Fold

Компания Motorola анонсировала смартфон-раскладушку Razr со сгибающимся экраном. Дизайн новой модели почти полностью повторяет внешность культовой раскладушки из нулевых Razr V3.

Главная фишка новинки — инновационный дисплей диагональю 6,2 дюйма и с разрешением 2142 на 876 точек, который складывается пополам. Шарнир и экран, по заявлению производителя, выдерживает 100 000 циклов раскрытия и закрытия. Лимита должно хватить на три года эксплуатации смартфона. Есть у Razr 2019 года и дополнительный экран. Его диагональ — 2,7 дюйма. Разрешение — 800 на 600 точек. Аналогичное решение используется в Galaxy Fold.

В разложенном виде габариты смартфона равны 72 × 172 × 6,9 мм. Если сложить, длина уменьшается почти вдвое — до 94 мм. Вес — 205 г. Это довольно много.

Несмотря на инновационный экран, раскладушка Motorola не получила топовый процессор. Razr 2019 года работает всего лишь на Snapdragon 710. Также в новинке стоит весьма скромный аккумулятор на 2510 мАч. Объём памяти приемлемый — 6/128 ГБ. Что важно, предусмотрен чип NFC.

В продажу Motorola Razr 2019 поступит 9 января 2020 года. Цена — 1500 долларов. Это дешевле Galaxy Fold, но всё ещё много (по сравнению с флагманами в традиционном форм-факторе).