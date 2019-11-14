В Москве "кони" обманули студентку из Ирана на 12 тысяч рублей

Они стали требовать от девушки деньги за совместный снимок, но у неё не было наличных.

Студентка из Ирана сфотографировалась на улицах Москвы с двумя мужчинами в костюме лошадей, а затем лишилась 12 тысяч рублей. Девушка обратилась в полицию. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

— Днём 13 ноября в полицию обратилась 24-летняя студентка МГМСУ из Ирана. По её словам, двое мужчин в костюмах коней сфотографировались с ней в Лаврушинском переулке, а затем стали требовать, чтобы она им заплатила, — отметил собеседник агентства.

Так как у девушки не было наличных, она дала им свой мобильный телефон, чтобы они сделали перевод на карту. "Кони" не стали стесняться и перевели себе по шесть тысяч рублей, отдали студентке телефон и ушли.

Сотрудники полиции разбираются в ситуации и устанавливают все обстоятельства происшествия.