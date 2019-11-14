В России создан умный домофон, который сам вызывает экстренные службы

Концерн "Автоматика", входящий в "Ростех", создал умный домофон, который распознаёт лица и самостоятельно вызывает экстренные службы.

— Умный домофон — важный элемент системы умного города ... Домофон, подключённый к Интернету, объединён в сеть с охранно-пожарной сигнализацией, что позволяет устройству в автоматическом режиме сообщать в контактный центр экстренной службы о нештатных ситуациях и оповещать жителей дома об опасности, — рассказали РИА "Новости" в пресс-службе "Ростеха".

В устройстве установлена камера с функцией распознавания лиц, благодаря которой дверь открывается без ключа. Также открыть её можно удалённо, через телефон.